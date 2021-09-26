Еврокомиссар: «Ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что «ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму». Причин для этого достаточно, заявил он.

В частности, к напряженности привела пандемия коронавируса и закрытие нефтяных и газовых скважин. «У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние 6 недель в Европе не было ветра», — рассказал Бретон.

Кроме того он обратил внимание на «геополитическую напряженность» и «чрезмерную зависимости некоторых стран, в частности Германии, от российского газа», пишет ТАСС.

Напомним, в российском МИД уверяют, что Россия ни разу не использовала газовый фактор для инструмента влияния на политические процессы. Если поступит запрос от европейских партнеров, страна готова продолжить использование украинской газотранспортной системы и после истечения контракта в 2024 году.

Татьяна Демина