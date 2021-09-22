В российском МИД заявили, что не намерены использовать «Северный поток — 2» в геополитических расчетах

Российские власти не рассматривают использование «Северного потока — 2» в каких-то геополитических расчетах, как считают на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он заверил, что «Северный поток — 2» рассматривается в России исключительно как экономический проект. По словам Руденко, в использовании газопровода как геополитического инструмента страна не нуждается.

Он же обратил внимание, что Россия ни разу не использовала газовый фактор для инструмента влияния на политические процессы. Если поступит запрос от европейских партнеров, страна готова продолжить использование украинской газотранспортной системы и после истечения контракта в 2024 году.

Фото: gazprom.ru

Строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября. Уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. Сообщалось, что на их рассмотрение потребуется 4 месяца.



Татьяна Демина