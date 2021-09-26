В Татарстане на капитальный ремонт пяти школ и детского сада выделят более 98,8 млн рублей

В Татарстане планируется капитально отремонтировать пять школ и завершить ремонт одного детского сада. На эти цели из республиканского бюджета в обшей сложности готовы выделить более 98,8 млн рублей.

В частности, планируется капитально отремонтировать следующие объекты образования:

Шеланговская СОШ в Верхнеуслонском районе в селе Шеланга по ул.Школьная, 26;

Татаро-английская гимназия №16 Приволжского района Казани по ул. Дубравная, д.51а;

Кроме того планируется завершить капительный ремонт Высокогорского детского сада «Калинка» в деревне Калинино Высокогорского района по ул. Центральная, д.94, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

В перечне объектов образования, в которых требует провести капитальный, также указана Верхнетакерменская ООШ имени Г.Сабитова в селе Верхний Такермен Мензелинского района РТ по ул.Школьная, 1Б и Табар-Черкийская СОШ Апастовского района РТ. В последней помимо ремонта необходимо провести благоустройство и приобретести для нее оборудование и мебель.

Капитальный ремонт запланирован и в Арской СОШ №1 им. В.Ф.Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов. Там помимо этого подрядчику необходимо провести благоустройство прилегающей территории.

По состоянию на 25 сентября в Татарстане по трем программам капремонта, которые реализуются в образовании, осталось сделать менее 1% работ. Всего в них было 413 объектов. Завершены все плановые работы в 10 коррекционных и 44 муниципальных школах, отремонтированы 116 функциональных зон. Сданы 42 детских сада, закончить ремонт осталось в 7 садиках республики.



Татьяна Демина