В Татарстане провели проверку после того, как легкомоторный самолет без разрешения взлетел и летал над заводом

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура устроила проверку после вылета на легкомоторном самолете в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полет произошел 23 августа. Установлено, что пилот незаконно пролетел в районе нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске. Полеты осуществлял житель Волгодонска.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура



Он арендовал воздушное судно для десикации посадок подсолнечника. Разрешение на полет в территориальном Центре организации воздушного движения он не запрашивал.



В связи с этим, 24 сентября 2021 года в отношении пилота вынесли постановления об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).



Материалы дела надзорное ведомство направило на рассмотрение в структурное подразделение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в Приволжском федеральном округе. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле транспортной прокуратуры.



В начале сентября Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой воздушного судна «Боинг-737» авиакомпании «Победа», совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург — Казань.

