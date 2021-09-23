Тренер УНИКСа Перасович: «Мне стыдно перед собой и болельщиками за первую половину игры с «Локомотивом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после окончания встречи с «Локомотивом-Кубань» в стартовой матче открытия сезона Единой лиги ВТБ (96:87) объяснил приины провального начала игры.

— Да, мы сегодня начали плохо. Складывалось ощущение, что игра будет длиться вечно. Без борьбы конечно ничего не возможно. В начале я бы даже сказал, что ходили пешком, не было хороших решений в нападении, играли без концентрации первую половину встречи и имели большое количество потерь. Мне очень стыдно за эту игру и перед самим собой и перед нашими болельщиками, — сказал наставник УНИКСа.

Ранее казанцы сыграли на первом в Суперкубке России, где сначала уступили петербургскому «Зениту», а в матче за третье место также обыграли «Локомотив-Кубань».

Следующую игру в Единой лиге УНИКС проведет дома против польской «Зелена Гура» 28 сентября. Начало встречи — 19:00 по мск.