«Синтез» одержал первую победу в квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» крупно обыграл турецкий клуб «Энка» (10:5) в матче 2-го соревновательного дня в квалификации Лиги чемпионов по водному поло в Черногории.

Казанцы уверенно начали игру, ведя к большому перерыву в 5 мячей — 7:2. За оставшиеся два периода команда Марата Закирова заметно экономила силы на вечерний матч с «Будапештом», но в итоге все равно добилась убедительной победы со счетом 12:6.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Егор Васильев, забивший 3 гола. Еще по два раза соперника огорчили Иван Сучков, Эмиль Зиннуров и Алексей Рыжов-Аленичев.

Вечером сегодня «Синтезу» предстоит провести еще один матч квалификации против «Будапешта». Игра начнется в 21.30 по мск, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте LEN.

Напомним, накануне казанская команда стартовала на турнире с обидного поражения от «Аполлона Смирниса».