«Синтез» одержал первую победу в квалификации Лиги чемпионов
«Синтез» крупно обыграл турецкий клуб «Энка» (10:5) в матче 2-го соревновательного дня в квалификации Лиги чемпионов по водному поло в Черногории.
Казанцы уверенно начали игру, ведя к большому перерыву в 5 мячей — 7:2. За оставшиеся два периода команда Марата Закирова заметно экономила силы на вечерний матч с «Будапештом», но в итоге все равно добилась убедительной победы со счетом 12:6.
Самым результативным игроком в составе казанцев стал Егор Васильев, забивший 3 гола. Еще по два раза соперника огорчили Иван Сучков, Эмиль Зиннуров и Алексей Рыжов-Аленичев.
Вечером сегодня «Синтезу» предстоит провести еще один матч квалификации против «Будапешта». Игра начнется в 21.30 по мск, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте LEN.
Напомним, накануне казанская команда стартовала на турнире с обидного поражения от «Аполлона Смирниса».СпортВодные виды спортаОбщество
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