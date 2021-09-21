В Татарстане направят в суд уголовное дело о смертельной аварии на квадроцикле, в которой погибла девочка

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины из-за ДТП на квадроцикле. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел 19 июня. По версии следствия, в селе Ключищи Верхнеуслонского района РТ женщина, будучи пьяной, села за руль квадроцикла и повезла свою знакомую и двух ее малолетних детей на пристань. Она выехала на асфальтированную автомобильную дорогу общего пользования, но в один момент не справилась с управлением и съехала на обочину. После этого квадроцикл врезался в надворную постройку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

11-летняя девочка скончалась на месте ДТП, остальные пассажиры получили различные травмы. Свою вину женщина признала, в отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу.

«Реальное время» ранее выяснило, что фигуранткой дела о резонансном ДТП стала гендиректор и учредитель Казанского завода железобетонных изделий Людмила Судакова.



Татьяна Леухина