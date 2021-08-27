Тренер «Синтеза» Закиров высказался о фаворитах группы в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Синтеза» Марат Закиров поделился впечатлениями от итогов жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

«Группа очень интересная и неоднородная по своему составу. Присутствуют представители разных школ, две из которых получили медали на Олимпиаде в Токио: Греция и Венгрия. Думаю, есть два фаворита группы — венгерский OSC, финалист прошлого розыгрыша LEN TROPHY, и лучшая команда Хорватии по составу «Ядран Сплит», куда перешел олимпийский чемпион Добуд, наш бывший соотечественник Харьков и еще ряд сильных игроков.

Другие два места разыграют местный «Ядран», представители которого побеждали в Мировой лиге и выиграли бронзовые медали чемпионата Европы — 2020, а также греческий «Аполлон Смирнис». Там играет наш игрок Иван Гусаров и игрок сборной Греции Гунас, который побеждал в Лиге чемпионов. Турецкая «Энка», где играет серебряный призер Токио, центральный нападающий Коломвос, команда с поставленной игрой. Литовский «ЕВК Заибас», который захочет удивить соперников, имея в составе знакомых игроков по чемпионату России Алексея Кузьменко и леворукого нападающего Кинефа Иванова. Также в команде выступает черногорский защитник Ивович, брат капитана сборной Черногории Александра Ивовича.

Все соперники нелегкие, игры будут проходить в Подгорице, в сжатые сроки, и командам предстоит играть по две игры в день. Соперники известны, место проведения и условия тоже известны, поэтому будем готовиться», — сказал тренер.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Синтезу» предстоит сыграть в группе Б. Соперниками казанцев станут ОСК «Будапешт» (Венгрия), «Ядран Сплит» (Черногория), «Ядран Герцег-Нови» (Черногория), «Аполлон Смирнис» (Греция), «ЕЛК Зайбош» (Литва) и «Энка Стамбул» (Турция).