МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

Фото: пресс-служба

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в мультиподписку «МегаФон Плюс». Впервые подписчики смогут воспользоваться преимуществами сразу двух крупных онлайн-кинотеатров (IVI и START), книжного сервиса MyBook, а также музыкального приложения «СберЗвук», получив при этом скидку более 60%.

МегаФон при помощи Big Data изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях — онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в «МегаФон Плюс».

Новый продукт включает подписку на крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейшую в России электронную библиотеку по подписке MyBook от «ЛитРес» и аудиосервис «СберЗвук».

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, популярных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с выходом новинок. Наличие в подписке двух взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров даст возможность клиентам всегда находить киноновинки, не переключаясь на другие видеосервисы.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тыс. рублей. Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.

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