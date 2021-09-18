«Ак Барс» второй раз за неделю встретится с «Сочи» в матче КХЛ

В субботу, 18 сентября, в Казани «Ак Барс» примет «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета».

Команды уже встречались между собой в начале недели. В выездном для себя матче казанские хоккеисты одержали победу по буллитам со счетом 3:2.

После семи проведенных туров «Ак Барс» набрал 7 очков и занимает шестую строчку в Восточной конференции. «Сочи» с 6 баллами идет на девятой позиции на Западе КХЛ.

Ранее СМИ сообщили об интересе «Ак Барса» к канадскому защитнику из НХЛ.