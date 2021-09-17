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В Казани возбудили дело по факту избиения фельдшера скорой

16:02, 17.09.2021
В Казани возбудили дело по факту избиения фельдшера скорой
Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Следком по РТ возбудил уголовное дело о побоях, которые сегодня получил сотрудник станции скорой помощи во дворе дома 15 по улице Годовикова. По предварительным данным, нападение на 56-летнего фельдшера было совершено из хулиганских побуждений.

Личность подозреваемого пока не установлена.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Татарстана.

Ранее в Набережных Челнах задержали 59-летнюю пациентку, которая по пьяни начала выгонять и оскорблять медиков из своей квартиры, а потом просилась на сотрудницу скорой помощи с кулаками.

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