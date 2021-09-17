МВД по РТ: между казанским фельдшером и тремя гражданами завязалась драка

Сегодня МВД Татарстана обнародовало новые детали получения побоев сотрудником станции скорой помощи на улице Годовикова в Казани. По данным полиции, имела место драка «между фельдшером и тремя гражданами». Сотрудники отдела полиции «Авиастроительный» проводят проверку.



По данным полиции, сегодня в обеденное время медики прибыли на вызов к дому 15 по улице Годовикова и оказывали пострадавшему медпомощь, когда подошла женщина и начала кричать. Как сообщают источники «Реального времени», ее возмутило, что помощь оказывается слишком долго. Даму попросили не мешать и продолжили реанимационные мероприятия.

Когда скорая попыталась покинуть двор, дорогу ей перегородила легковушка ВАЗ-2115, в которой находились та самая женщина и еще два человека.

«На просьбы одного из медработников освободить проезд водитель не реагировал. В результате на улице между фельдшером и тремя гражданами завязалась драка», — сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



В итоге обе стороны обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Следком уже возбудил дело о нанесении побоев медику.