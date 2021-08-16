В Тукаевском районе Татарстана обновили три километра изношенных участков дороги

В Тукаевском районе РТ обновили 3 км дороги Набережные Челны — Водозабор — Ильбухтино — Калмия — Мензелинск-Биюрган. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Ремонт был проведен на участках с 9 до 11,3 км и с 13,3 до 14 км в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Был уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, укреплены обочины с каждой стороны, установлены 24 сигнальных столба и 8 дорожных знаков.

Фото: Максим Платонов

Дорога до ремонта имела ненормативную ширину покрытия, значительный износ покрытия и колею.

Недавно в Азнакаевском районе Татарстана отремонтировали автодорогу Буралы — Рантамак. Ремонт проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На участке от 3,8 до 6,2 км уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, восстановили и закрепили оси трассы и обработали стыки.



Алексей Нечаев