В Великобритании не будут вводить паспорта вакцинации для доступа в ночные клубы

Министр здравоохранения и соцобеспечения Великобритании Саджид Джавид заявил, что власти отказались от планов введения паспортов вакцинации в Англии, пишет BBC.

По его словам, идея ввести паспорта для доступа в ночные клубы и на массовые мероприятия не будет реализована. Предполагалось, что люди будут предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или документ о завершении самоизоляции после положительного ПЦР-теста, чтобы получить доступ в клубы и на массовые мероприятия.

Взаимное признание сертификатов вакцинации обсуждается Москвой и Лондоном, сообщил ранее директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V».



Алексей Нечаев