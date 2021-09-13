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В Великобритании не будут вводить паспорта вакцинации для доступа в ночные клубы

00:25, 13.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Великобритании не будут вводить паспорта вакцинации для доступа в ночные клубы
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения и соцобеспечения Великобритании Саджид Джавид заявил, что власти отказались от планов введения паспортов вакцинации в Англии, пишет BBC.

По его словам, идея ввести паспорта для доступа в ночные клубы и на массовые мероприятия не будет реализована. Предполагалось, что люди будут предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или документ о завершении самоизоляции после положительного ПЦР-теста, чтобы получить доступ в клубы и на массовые мероприятия.

Взаимное признание сертификатов вакцинации обсуждается Москвой и Лондоном, сообщил ранее директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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