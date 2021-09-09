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Власти Казани предписали демонтировать 29 незаконно размещенных торговых объектов

20:50, 09.09.2021
Власти Казани предписали демонтировать 29 незаконно размещенных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №34.

Демонтажу подлежат торговые объекты расположенные по адресам:

  • киоск по ремонту обуви по ул. Островского, вблизи дома №38;
  • торговый павильон по ул. Интернациональной, вблизи дома №6б;
  • ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №17б;
  • девять торговых объектов по ул. Айдарова, вблизи дома №8а;
  • ул. Ленинградская, вблизи дома №23/37;
  • ул. Октябрьская, вблизи дома №15;
  • два торговых объекта по ул.Гагарина, вблизи дома №14;
  • пр. Х. Ямашева, вблизи дома №100;
  • ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;
  • ул. А. Кутуя, вблизи дома №7;
  • ул. Минская, вблизи дома №36;
  • ул. Р. Зорге, вблизи дома №39а;
  • ул. Х. Мавлютова, вблизи дома №16а;
  • пять торговых объектов по ул. Гагарина, вблизи дома №22;
  • ул. Карбышева, вблизи дома №13;
  • ул. Беломорская, вблизи дома №69/1.

До 14 сентября их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 15 сентября по 14 декабря.

Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан

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