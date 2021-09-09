Власти Казани предписали демонтировать 29 незаконно размещенных торговых объектов
Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №34.
Демонтажу подлежат торговые объекты расположенные по адресам:
- киоск по ремонту обуви по ул. Островского, вблизи дома №38;
- торговый павильон по ул. Интернациональной, вблизи дома №6б;
- ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №17б;
- девять торговых объектов по ул. Айдарова, вблизи дома №8а;
- ул. Ленинградская, вблизи дома №23/37;
- ул. Октябрьская, вблизи дома №15;
- два торговых объекта по ул.Гагарина, вблизи дома №14;
- пр. Х. Ямашева, вблизи дома №100;
- ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;
- ул. А. Кутуя, вблизи дома №7;
- ул. Минская, вблизи дома №36;
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №39а;
- ул. Х. Мавлютова, вблизи дома №16а;
- пять торговых объектов по ул. Гагарина, вблизи дома №22;
- ул. Карбышева, вблизи дома №13;
- ул. Беломорская, вблизи дома №69/1.
До 14 сентября их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 15 сентября по 14 декабря.
Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым