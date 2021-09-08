Агентство iMARS попало в шорт-лист премии PROBA Awards с проектом #Тысильнее вредных привычек

Комплексный проект #Тысильнее вредных привычек, подготовленный и реализованный коммуникационной группой iMARS в интересах Минздрава РФ, вошел в шорт-лист престижной премии.

Как отметила старший партнер iMARS Елена Грозная, высокая оценка экспертов демонстрирует отраслевое признание проекта как одной из лучших коммуникационных практик. При этом выявление лучшего проекта в области коммуникационного сопровождения именно государственных проектов и инициатив представляет ценность не только для его создателей, но и для всей отрасли. Как правило, госорганы ориентируются на лучшие кейсы в области PR, выбирая из тех, что реализуют другие государственные структуры, не сравнивая их с практиками рынка. Именно поэтому отраслевая оценка фестивального проекта открывает новые возможности и для пиарщиков государственных компаний, и для коммуникационных агентств, выполняющих госзаказы.

Главной сложностью в реализации комплексного проекта iMARS #Тысильнее вредных привычек стало снижение ценности месседжа об отказе от вредных привычек. Тема здорового образа жизни, которая непременно предполагает изменение поведения, пережила информационную инфляцию. Но при этом у большинства людей до сих пор нет ответа на вопрос, как именно нужно меняться, как мотивировать себя. Поэтому разрабатывая коммуникационную кампанию, в iMARS акцентировали внимание на создание конкретных месседжей, отвечающих на вопрос «Как?». Такой подход позволил работать с осознанностью и менять отношение общества к проблеме.