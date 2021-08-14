Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло у берегов Аляски

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,4 балла зафиксировано у берегов штата Аляска. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг залегал на глубине 4 км. На расстоянии 803 км к юго-западу от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек находился эпицентр подземных толчков.

Сегодня сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 балла у берегов Тонга в Тихом океане.

Алексей Нечаев