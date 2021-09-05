Минниханов поздравил нефтяников с профессиональным праздником

На официальном сайте президента Татарстана опубликовано поздравление Рустама Минниханова для работников нефтегазовой отрасли — сегодня их профессиональный праздник.

В День нефтяника Минниханов напоминает: нефтедобыча вот уже больше 75 лет остается одной из ключевых отраслей экономики Татарстана и важнейшей составляющей ее процветания. Президент в своем поздравлении благодарит ветеранов отрасли, напоминает о том, что в республике развивается не только собственно добыча, но и сопутствующие направления: нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, IT.

«Татарстанские нефтяники не раз доказывали, что им по силам решение сложнейших задач, реализация самых смелых и амбициозных проектов. И я уверен, что впереди у нефтегазовой отрасли республики множество новых ярких побед», — говорится в президентском поздравлении.

А вот в Instagram Минниханова, вопреки традиции, на момент публикации этой новости никаких поздравлений не зафиксировано. Напомним: он поздравлял общественность забавным роликом даже с днем рождения Пушкина. Зато вчера президент вместе с Госсоветником Татарстана Минтимером Шаймиевым были в рабочей поездке на юго-востоке республики — это было приурочено ко Дню нефтяника. Там они дали старт строительству полилингвальных гимназий «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске, осмотрели новый комплекс Альметьевской детской больницы, навестили общежитие научно-исследовательского учебного центра АГНИ и биолабораторию в школе №1 столицы нефтяников.



Людмила Губаева