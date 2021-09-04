Шаймиеву и Минниханову представили уникальную биолабораторию и общежитие учебного центра в Альметьевске

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев сегодня в Альметьевске посетили общежитие научно-исследовательского учебного центра АГНИ и биолабораторию в средней общеобразовательной школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Новое общежитие — первый этап создания кампуса Высшей нефтяной школы, формируемой компанией «Татнефть» на базе Альметьевского государственного института (АГНИ) и института «ТатНИПИнефть». Общая площадь Кампуса — 20 гектаров, на его территории будут 2 общежития, лабораторно-исследовательский корпус, учебно-лабораторный и офисный корпус, спортивный корпус, подземную парковка, культурный центр, жилые кварталы, котельную.

В марте текущего года в эксплуатацию ввели 2 корпуса общежития для проживания студентов и преподавателей на 708 мест. Сейчас в обоих зданиях живут студенты.

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев также ознакомились с ходом строительства учебно-лабораторного и офисного корпусов, первого дома с детским садом, с совместными разработками «Татнефти» и университета «Иннополис»: робототехнический комплекс для химико-аналитических лабораторий, беспилотного робота-уборщика и мобильное приложение, обеспечивающее доступ к цифровому кернохранилищу.

На улице была представлена еще одна разработка — НТЦ «А2И» — «Многофункциональный цифровой «Умный столб». Конструкция оснащена датчиками мониторинга качества и чистоты воздуха, камерами наружного наблюдения, тревожной кнопкой, WiFi-роутером.

Биокласс в альметьевской школе №1 работает с лета 2021 года. Это уже третий по счету подобный класс в городе. Всего на юго-востоке Татарстана действует 8 подобных школьных лабораторий.

В новой биолаборатории школы № 1 уроки биологии проводят в новом формате. Школьники занимаются исследовательской и практической деятельностью. В классах есть интерактивные доски, световые и электронные микроскопы, ноутбуки, все необходимые инструменты, лабораторная посуда, реактивы и биоматериалы.



Сегодня Шаймиев и Минниханов дали старт строительству новых полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» — в Альметьевске и по видеосвязи в Нижнекамске.

