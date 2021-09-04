Минниханов и Шаймиев посетили новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы
Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев осмотрели сегодня новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. Новый корпус позволит оказывать медпомощь детям Альметьевского и Азнакаевского районов.
Ранее малышей для оказания хирургической помощи возили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».
Новый хирургический комплекс оснастили новым оборудованием. Разработку проектно-сметной документации финансировала «Татнефть». Шаймиев и Минниханов осмотрели корпус, посетили процедурные, операционные и палаты, пообщались с медиками, передает пресс-служба президента РТ.
Сегодня в Альметьевске отмечается День нефтяника. В город прибыл экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым