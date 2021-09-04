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Минниханов и Шаймиев посетили новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы

15:50, 04.09.2021
Минниханов и Шаймиев посетили новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев осмотрели сегодня новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. Новый корпус позволит оказывать медпомощь детям Альметьевского и Азнакаевского районов.

Ранее малышей для оказания хирургической помощи возили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».

Новый хирургический комплекс оснастили новым оборудованием. Разработку проектно-сметной документации финансировала «Татнефть». Шаймиев и Минниханов осмотрели корпус, посетили процедурные, операционные и палаты, пообщались с медиками, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в Альметьевске отмечается День нефтяника. В город прибыл экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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