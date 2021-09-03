Хуснуллин назвал построенные в Казани объекты, которые нравятся ему

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что гордится результатами своей работы в строительной отрасли, сообщает «РИА Новости».

— Если говорить про то, что нравится лично мне, то в Казани, например, мы полностью реконструировали центр города. Вообще там много сделали: конный спортивный комплекс, оперный театр, набережную очень красивую построили, новый аэропорт, мост, привели здания в порядок, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер отметил, что работает в строительной сфере 34 года. Также он добавил, что гордится и многими объектами в Москве. Например, парком «Зарядье» и входящим в его ансамбль «Парящим мостом».

— Еще проект реконструкции стадиона «Лужники», который я очень люблю и которым горжусь. Над этим проектом мы работали сутками, — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер РФ ранее поручил строителям по возможности ускорить строительство автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург. Техническая готовность трассы к концу года должна составить 20%. Хуснуллин заметил, что в России никогда не строилась дорога протяженностью 810 км за три года.

Алексей Нечаев