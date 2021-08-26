Ночью в Казани из многоэтажки эвакуировались 20 жильцов из-за пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани минувшей ночью на пожаре в девятиэтажке эвакуировались 20 жильцов, еще троих спасли пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел ночью 26 августа по адресу Айдарова, 20. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 3 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 3.19.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным — неосторожное обращение с огнем.

Ранее в частном доме в Актанышском районе на пожаре погибли двое мужчин.

