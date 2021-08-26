В Нижнекамске выявили повышенную концентрацию аммиака и ксилола в воздухе

В Нижнекамске выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака и ксилола в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №1, расположенный на пересечении пр. Химиков и пр. Строителей, зафиксировал ксилол на уровне 0,6 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,2 мг/куб. метр.

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ПНЗ №3, находящийся на проспекте Химиков, в мкр. 36б, зафиксировал предельно допустимую концентрацию ксилола — 0,2 мг/куб. метр. Этот же пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха зарегистрировал повышенный уровень аммиака — 0,23 мг/куб. метр при ПДК в 0,2 мг/куб. метр.



Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13:00 24 августа по 07.00 25 августа.

В Нижнекамске на прошлой неделе зарегистрировали повышенную концентрацию ксилола и аммиака. В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение ПДК загрязняющих веществ 20, 21 и 23 августа синоптическими и метеорологическими условиями, которые сложились в республике 20 и 21 августа.



За период наблюдения с 13:00 23 августа по 07:00 24 августа в Нижнекамске выявили превышение предельно допустимой концентрации этилбензола и ксилола в воздухе.



Татьяна Демина