«Нижнекамскнефтехим» в первом полугодии нарастил выручку и прибыль

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сохраняя позитивную динамику

Согласно опубликованным данным, выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам первого полугодия 2021 года достигла 118,2 млрд рублей, что на 51,1 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года. Валовая прибыль составила более 38 млрд рублей, что превышает показатель первого полугодия 2020 года (16,5 млрд рублей).

Прибыль от продаж выросла до 29,1 млрд рублей — в противовес 9,4 млрд в 2020-м. Чистая прибыль за период с января по июнь текущего года достигла 24,9 млрд рублей, против 2,9 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020-го. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 9,3 млрд рублей.

Внеоборотные активы НКНХ в сравнении с картиной на конец декабря 2020 года выросли на 19,9 млрд и достигли суммы 220,9 млрд рублей. Положительная динамика отмечается и с оборотными активами. Этот показатель к декабрю минувшего года прибавил 7,8 млрд и достиг отметки в 69,3 млрд рублей.

Напомним, в первом квартале нефтехимический гигант также показал рекордную выручку. С января по март 2021 года было получено 54,9 млрд рублей выручки, что выше уровня аналогичного периода 2020года на 16,8 млрд рублей.

В целом выручка ПАО «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ в I полугодии 2021 года увеличилась , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,8 раза — до 118,2 млрд рублей.

Прогноз по рынку от экспертов

Как отмечают эксперты, положительные финансовые результаты ПАО «Нижнекамскнефтехима» достигнуты по причине благоприятной конъюнктуры на мировых рынках и за счет растущего производства на фоне восстановления спроса на продукцию нефтехимии и расширения ассортимента.



— Причина такого значительного роста показателей очевидна. Если первая половина прошлого года была отмечена падением спроса и цен как на синтетические каучуки, так и на пластики, то на первую половину 2021 пришелся мощный взлет цен. Пластики и каучуки за это время подорожали примерно вдвое. На фоне стабильного объема производства выручка производителей значительно выросла, — говорит Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ».

В 2021 году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» был дан старт по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).

Нижнекамский ДССК станет отличной основой для создания экологически чистых, так называемых «зеленых шин». Фото: Роман Хасаев

Производство ДССК является стратегическим проектом компании. Активная фаза реализации проекта пришлась на время введения жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все строительные работы были выполнены в полном объеме.

— «Нижнекамскнефтехим» реализует масштабную инвестиционную программу, благодаря которой предприятие будет регулярно наращивать выпуск в обозримом будущем. Например, в 2021 года было запущено новое производство каучука», — считает Филипп Мурадян, директор группы корпоративных рейтингов АО «Эксперт РА».

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока его службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.



Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП).

Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза.

При возведении нового производства использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. На новой производственной линии применяется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.



Кроме того, среди последних достижений — в 2021 году освоен выпуск в промышленном масштабе новой марки каучука СКД-777 и начат выпуск высокомолекулярного оксиэтилированного продукта Н-ПЭГ-2400, который успешно испытан у потребителей в производстве суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. Проведена значительная работа по интеграции нового этиленового комплекса ЭП-600 в действующую инфраструктуру ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Партнерский материал



Лилия Егорова, Люция Кашапова