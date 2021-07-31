В Татарстане в ходе спецоперации уничтожили более 5 тонн наркосодержащих растений

Фото: Максим Платонов (архив)

В городах и районах Татарстана обнаружили 174 мест произростания дикорастущих наркокультур на общей площади более 13 тыс. кв. метров. В результате уничтожено свыше 5 тонн таких растений. Все это удалось выявить на первом этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак — 2021».

За время ее проведения полиция Татарстана зарегистрировала 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. К уголовной ответственности привлекли 26 человек.



Из незаконного оборота татарстанские полицейские изъяли 1353 грамма наркотических средств растительного происхождения. В частности, маковой соломы — 27 грамм, опия — 114 грамм, наркосодержащих растений или их частей — 319 грамм, марихуаны — 893 грамм, сообщается на сайте мэрии Казани.



Татарстанцы могут сообщать о незаконном обороте наркотиков и содержании наркопритонов по круглосуточным телефонам: 02, 112 или по телефону доверия МВД по РТ: +7(843)291-20-02.

В конце июня в Татарстане поймали жителя Башкирии с наркотиками и фальшивыми деньгами. Ему предъявлено обвинение по ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере).

Татьяна Демина