В России хотят создать приложение для госслужащих

Минцифры России планирует в следующем году сделать мобильное приложение для госслужащих. Также в будущем может появиться сервис для удаленной работы чиновников, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.

Ожидается, что сервис будет представлять собой полный аналог корпоративного рабочего места, он будет содержать: корпоративный портал, мессенджер, почту, видео-конференц-связь, средства работы с документами, передает «РИА Новости».

В понедельник стало известно, что Министерству цифрового развития до декабря 2021 года поручили разработать нормативную базу для перевода госслужащих и работников бюджетных организаций на использование российских мессенджеров. Это должно привести к повышению популярности российских мессенджеров, почты и ВКС, а также изменит приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

