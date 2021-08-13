«КАМАЗ» узнал соперников по групповому раунду Кубка России по футболу

Сегодня, 13 августа, состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу в сезоне-2021/2022. На этой стадии турнира участники делятся на 11 групп по 3 клуба в каждой из них.

Челнинский «КАМАЗ» попал во вторую группу. Его соперниками станут владимирское «Торпедо» и «Урал» из Екатеринбурга.

«Уфа» сыграет в группе 6 против махачкалинского «Динамо-Легиона» и владикавказской «Алании».

Отметим, что в элитном раунде Кубка России не выступают клубы-участники еврокубков. В том числе казанский «Рубин» и «Сочи», вылетевшие накануне из Лиги конференций.

Группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;

Группа 2: «Торпедо» (Владимир), «КАМАЗ», «Урал»;

Группа 3: «Динамо» (Брянск), «Велес», «Арсенал» (Тула);

Группа 4: «Динамо» (Барнаул), «Факел», «Нижний Новгород»;

Группа 5: «Чайка», «Торпедо» (Москва), «Ростов»;

Группа 6: «Динамо-Легион», «Алания», «Уфа»;

Группа 7: «Кайрат», «Ротор», «Ахмат»;

Группа 8: «Саранск», «Балтика», «Химки»;

Группа 9: «Знамя», «Енисей», «Крылья Советов»;

Группа 10: «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Липецк), ЦСКА;

Группа 11: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург», «Динамо» (Москва).