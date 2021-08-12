Карасев назначен на матч «Локомотив» — «Зенит», Сухой рассудит «Рубин» и «Крылья»
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список назначений судей на матчи 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игру в Казани между «Рубином» и «Крыльями Советов» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. За видеоповторы будет отвечать Евгений Турбин.
Центральный матч тура «Локомотив» — «Зенит» обслужит Сергей Карасев, накануне судивший встречу за Суперкубок Европы по футболу.
Игру «Уфы» в Нижнем Новгороде против одноименного клуба будет судить Василий Казарцев.СпортФутбол
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