Карасев назначен на матч «Локомотив» — «Зенит», Сухой рассудит «Рубин» и «Крылья»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список назначений судей на матчи 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру в Казани между «Рубином» и «Крыльями Советов» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. За видеоповторы будет отвечать Евгений Турбин.

Центральный матч тура «Локомотив» — «Зенит» обслужит Сергей Карасев, накануне судивший встречу за Суперкубок Европы по футболу.

Игру «Уфы» в Нижнем Новгороде против одноименного клуба будет судить Василий Казарцев.