Новости спорта

13:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карасев назначен на матч «Локомотив» — «Зенит», Сухой рассудит «Рубин» и «Крылья»

12:32, 12.08.2021
Карасев назначен на матч «Локомотив» — «Зенит», Сухой рассудит «Рубин» и «Крылья»
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список назначений судей на матчи 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру в Казани между «Рубином» и «Крыльями Советов» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. За видеоповторы будет отвечать Евгений Турбин.

Центральный матч тура «Локомотив» — «Зенит» обслужит Сергей Карасев, накануне судивший встречу за Суперкубок Европы по футболу.

Игру «Уфы» в Нижнем Новгороде против одноименного клуба будет судить Василий Казарцев.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем