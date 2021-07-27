Прокуратура РТ не утвердила обвинение признавшемуся в помехах бизнесу Борису Петрову

Фото: "Реальное время"

Как стало известно «Реальному времени», уголовное дело экс-главы управления Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова возвращено в Следком по РТ для дополнительного расследования. Прокуратура РТ посчитала, что направлять его в суд рано.



Эту информацию «Реальному времени» подтвердила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Материалы расследования вместе с обвинительным заключением поступили в прокуратуру еще 25 июня. А 30-го райсуд отказал в ходатайстве зампрокурора Татарстана Юлии Наумовой о продлении Петрову домашнего ареста, поскольку данная мера пресечения избиралась, когда ВИП-инспектора подозревали в получении взятки 1,48 млн рублей — за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах.

Напомним, вину во взятке Петров не признавал. Зато признался в злоупотреблении полномочиями и незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность — как только следствие переквалифицировало его действия по данным статьям.