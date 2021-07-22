СМИ: дочь директора медколледжа Челнов, подозреваемой в коррупции, выступала посредником при передаче денег

Дочь директора медицинского колледжа Набережных Челнов, подозреваемой в коррупции, выступала посредником при передаче денег. По предварительной версии, средства в размере 120 тыс. рублей были взяткой за поступление в образовательное учреждение.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают получателя денег, пишут «Челнинские известия».

Напомним, директора медколледжа Светлану Вахитову отправили под домашний арест до 30 августа с возложением определенных запретов и ограничений. Женщина подозревается во взяточничестве («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Свою вину она отрицает.

Следствие просило заключить женщину под стражу. Однако в аресте Набережночелнинский суд отказал.

Татьяна Демина