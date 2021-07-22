В Казани начали проверку по факту задымления теплохода с пассажирами на борту на Волге

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в районе поселка Новое Аракчино (Казань) теплохода «Трио». Судно в этот момент выполняло прогулочный рейс по Волге, на его борту находились 44 пассажира.

Установлено, что у теплохода возникла неполадка с двигателем, из-за чего образовался запах гари. Татарская транспортная прокуратура намерена дать принципиальную оценку соблюдению прав пассажиров и требований законодательства в сфере работы водного транспорта.

Ход и результаты проверки Татарский транспортный прокурор взял на личный контроль, сообщили в надзорном ведомстве. Никто из пассажиров, находящихся на борту теплохода, не пострадал.



Сообщение о том, что в Казани на 1304-м км реки Волги, напротив Храма всех религий, на теплоходе «Трио» отключился двигатель поступило 22 июля в 12.26. В 13.34 его отбуксировали к месту посадки пассажиров. Пожара не было, признаков горения не наблюдалось.

Татьяна Демина