В ДТП на трассе М-7 в Татарстане погиб ребенок

Фото: скриншот/соцсети

В Татарстане на 780-м км трассы М-7 столкнулись автомобили Renault Sandero и Citroen. В результате ДТП погиб полуторагодовалый ребенок. Он скончался на месте аварии.

Еще один ребенок в возрасте пяти лет получил травмы. Он находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло по вине водителя Renault Sandero, который выехал на встречную полосу, пишет ТАСС со ссылкой на МВД Татарстана.

«Реальное время» обратилось за информацией о пострадавших и погибших в Министерство здравоохранения Татарстана.

В Казани за воскресенье, 18 июля, произошло четыре ДТП с пострадавшими (по два столкновения и наезда на пешехода) и 52 — с материальным ущербом.



Татьяна Демина