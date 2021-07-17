Генеральный директор АО «ТАИФ» поздравил сотрудников СИБУРа с 26-летием со дня образования

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 17 июля, празднует свой 26-й день рождения ПАО «СИБУР Холдинг» — крупная интегрированная нефтегазохимическая компания России. От себя лично и от имени всего многотысячного коллектива Группы ТАИФ сотрудников СИБУРа поздравил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.



«Уважаемый Дмитрий Владимирович! Коллектив Группы компаний ТАИФ поздравляет Вас и всех сотрудников ПАО «СИБУР Холдинг» с 26-летием со дня образования!» — говорится в обращении Руслана Шигабутдинова.



«За прошедшие годы «СИБУР Холдинг» показал стабильный экономический рост, компания достигла высоких профессиональных результатов и сегодня является одной из самых стабильных и успешно развивающихся промышленных групп отрасли! Возглавляемая Вами компания всегда строит свои отношения с клиентами и партнерами на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения и безусловного выполнения своих обязательств.

Профессионализм Ваших сотрудников, воля к победе, а также нацеленность коллектива на успех вывели ПАО «СИБУР Холдинг» в лидеры российской нефтегазохимии. Приятно отметить, что многолетнее сотрудничество наших компаний достигло самого высокого уровня, результатом этой работы должно стать объединение для работы на благо России. Уверен, что ПАО «СИБУР Холдинг» и Группа компаний ТАИФ вместе займут лидирующие позиции глобального рынка нефтегазохимии!» — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ».

«В этот день желаем Вам и всем Вашим сотрудникам отличного здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть впереди Вас ждут чистые и яркие горизонты для развития, а каждый следующий день рождения будет отмечен новыми блестящими победами и профессиональными достижениями.



Желаю Вам, а также всему коллективу ПАО «СИБУР Холдинг» новых профессиональных достижений, новаторских идей, осуществления самых амбициозных проектов и планов, уверенного движения вперед, а каждый следующий день рождения компании пусть будет отмечен новыми блестящими победами на благо роста и процветания России! Мира и добра Вам и Вашим близким!» — завершил поздравление Руслан Шигабутдинов.

