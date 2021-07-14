Участок «Дома на Проломной» на Баумана приобрел экс-начальник НГДУ «Ямашнефть»

Фото: Максим Платонов

Участок ушел с первых же торгов

На первых же торгах последний актив ООО «Дом на Проломной» — участок в 384 кв. м на улице Баумана — нашел нового хозяина, выяснило «Реальное время». Договор заключен по начальной цене в 7,93 млн рублей с казанским ООО «Инвест Хаус» — эта компания принадлежит бывшему начальнику НГДУ «Ямашнефть», бывшему депутату Госсовета Виктору Смыкову. Других претендентов на торгах не было.

Упомянутый участок расположен в конце улицы Баумана, неподалеку от метро «Кремлевская», на второй линии. Этот участок разрешено использовать под здания, есть возможность подключиться ко всем городским коммуникациям (они проходят по его границе). В то же время есть ограничение прав. Судя по всему, новый собственник должен будет подписать охранное обязательство.

Как описывала конкурсный управляющий, объект — это «заросший в человеческий рост травой участок, который не имеет никаких выходов на улицу Баумана». Со зданиями, которые ООО «Дом на Проломной» некогда бралось восстанавливать — историческими домами В.И. Щетинкина, расположенными по улице Баумана под номерами 32 и 34, участок не граничит.



Договор заключен с казанским ООО «Инвест Хаус» — эта компания принадлежит бывшему депутату Госсовета Виктору Смыкову. Фото chistopol.tatarstan.ru

В ООО «Инвест Хаус» «Реальному времени» пояснили: приобретение связано с тем, что рядом с этим участком расположена другая недвижимость компании — каких-то особых планов на этот участок у компании нет. Тот факт, что бенефициаром компании является Виктор Смыков, изданию также подтвердили — правда, отметили, что Смыков сейчас уже на пенсии (в апреле 2021 года в «Татнефти» сменились все начальники, НГДУ «Ямашнефть» возглавил бывший первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер «Ямашнефти» Илшат Садриев).

Нефтяник и теннисист

Виктору Смыкову — 71 год, во главе «Ямашнефти» он был с 1985 года. Также три созыва подряд, с 2004 по 2019 гг., он избирался депутатом Госсовета Татарстана. Смыков — кандидат технических и доктор экономических наук, автор целого ряда изобретений и патентов. Смыков является заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности, заслуженным нефтяником Татарстана, почетным гражданином Альметьевска, а затем и Чистополя. В его официальной биографии список наград занимает несколько страниц.

Из не связанных с основной работой интересов Смыкова можно отметить теннис — он является основателем и президентом федерации тенниса Альметьевска, а также призером и победителем ряда чемпионатов по этому виду спорта. В этой сфере Смыкова называют «лидером теннисного движения Альметьевска», он также руководил работами по строительству в городе спортивного центра Tennis City.

По адресу Баумана, 36 — то есть как раз поблизости от купленного участка — зарегистрированы несколько его компаний. Фото: Максим Платонов

Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», у Смыкова есть бизнес и в Казани: по адресу Баумана, 36 — то есть как раз поблизости от купленного участка — зарегистрированы несколько его компаний, занимающихся управлением недвижимостью. В 2019 году, исследуя собственников недвижимости на Баумана, «Реальное время» поставило Смыкова на седьмую строчку в числе крупнейших владельцев площадей на «казанском Арбате» — через тот же «Инвест Хаус» ему на тот момент принадлежало 9,92 тыс. кв. м кадастровой стоимостью в 516,9 млн рублей. Речь идет фактически об одном здании — Баумана, 36, где расположены так называемые «Сибирские номера» и ряд известных в Казани заведений общепита — рестораны «Урюк» и Hemingway, бар «Топ Хоп» и бар-музей Василия Ложкина.

Результат неудач сербского инвестора

ООО «Дом на Проломной» принадлежит сербскому инвестору Видану Михайловичу, и, как уже было сказано, создавалось для реставрации исторических домов Щетинкина: один из них построен в 1841—1844 годах, другой — в 1856—1857-х. Компания должна была восстановить их еще к Универсиаде-2013, однако этого не произошло. В 2016 году Минкульт Татарстана через суд забрал у компании остатки этих зданий.

Компания стала банкротом в апреле 2020 года по иску НПФ «Рекон», которая разрабатывала для «Дома на Проломной» (Проломная — бывшее название улицы Баумана) проектную документацию для реставрации одного из домов Щетинкина. Работа была оценена в 1,6 млн рублей, но подрядчик получил лишь чуть больше 600 тыс. рублей аванса. В дальнейшем «Рекон» долгое время был единственным кредитором уже обанкротившейся компании, затем к нему присоединилась ФНС с требованиями примерно в 4,5 млн рублей.

В 2016 году Минкульт Татарстана через суд забрал у компании остатки этих зданий. Фото: Максим Платонов

Эксперты «Реального времени» ранее высказывали мнение, что проблем с продажей этого участка не будет, даже несмотря на его «отрезанность» от Баумана: этот «пятачок» вполне может подойти под небольшое заведение индустрии развлечений, общепита или хостел.

Александр Артемьев