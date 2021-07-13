Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после схода вагона на станции Юдино
После схода вагона на станции Юдино Горьковской железной дороги Татарская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
13 июля в 5.32 на станции Юдино при расформировании поезда (в составе 12 порожних вагонов-зерновозов) с пятого пути парка прибытия на 20-й путь стрелочного парка был допущен сход одного вагона зерновоза одной тележкой.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ход проверки взял на личный контроль прокурор Дмитрий Конош.
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