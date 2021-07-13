Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после схода вагона на станции Юдино

Фото: ru.wikipedia.org / Jakub " Flyz1" Maciejewski

После схода вагона на станции Юдино Горьковской железной дороги Татарская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.



13 июля в 5.32 на станции Юдино при расформировании поезда (в составе 12 порожних вагонов-зерновозов) с пятого пути парка прибытия на 20-й путь стрелочного парка был допущен сход одного вагона зерновоза одной тележкой.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ход проверки взял на личный контроль прокурор Дмитрий Конош.

Маргарита Головатенко