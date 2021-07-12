В Казани ограничат движение по улице Бирюзовой

В Казани ограничат движение по улице Бирюзовой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Будет закрыт проезд по ул. Нижней, на участке от дома №15 до ул. Бирюзовой и между домами №3 и №5 по ул. Бирюзовой с 15 июля по 4 августа.

Кроме того, движение ограничат возле дома №5 по ул. Бирюзовой с 15 июля по 4 августа. Возле дома №8 по ул. Нижней нельзя будет проехать с 21:00 31 июля до 21:00 1 августа.

В Казани с 30 июня частично закрыли дорогу по улице 2-й Юго-Западной, такое распоряжение подписано в исполкоме города. Участок возле дома №28 перекрыт до 2 августа.



Алексей Нечаев