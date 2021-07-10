В Грозном мужчина с ножом напал на полицейского, его ликвидировали

В Грозном мужчина напал с ножом на полицейских, несших службу на стационарном посту. Его ликвидировали. Следственные органы СК РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел вечером 9 июля. При въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чеченской Республике, несших службу на стационарном посту. Правоохранители применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу. Там он умер от полученных травм. Сотрудники полиции не пострадали, сообщает пресс-служба ведомства.

В конце мая в Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в 19-летнего юношу после того, как он вместе с другом пытались скрыться на тонированном автомобиле. В отношении стрелявшего 38-летнего инспектора ДПС изначально возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. По поручения Бастрыкина ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.