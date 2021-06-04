В Новосибирске освободили полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю

В Новосибирске полицейского, выстрелившего случайно в нарушителя, освободили из-под стражи. Это было сделано по поручению главы СК России Александра Бастрыкина.

Для него изменили меру пресечения, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Сегодня Бастрыкин поручил доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении должностных лиц, принимавших процессуальные решения, назначили служебные проверки.



По версии следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать тонированный автомобиль, после того как водитель не остановился по требованию. Машину удалось задержать в районе рабочего поселка Мошково. В салоне находились трое мужчин. Для установления личности полицейские потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина вырывался и нанес удары сотрудникам полиции. Один из полицейских выстрелил случайно в голову 19-летнему юноше. Он умер позже в больнице. Второй пассажир автомобиля ударял полицейских и оскорблял их. Двоих подозреваемых задержали. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении стрелявшего 38-летнего инспектора ДПС изначально возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.

Татьяна Леухина