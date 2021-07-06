В центре Казани установили стелу с обратным отсчетом до начала игр Специальной Олимпиады-2022

В Казани сегодня установили стелу с обратным отсчетом до начала Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана в 2022 году. Она появилась на главной пешеходной улице города — Баумана.

Стела представляет собой циферблат, на которым изображены логотип игр мифического дракона Зиланта и световые элементы-секунды. В середине циферблата располагается экран, где сменяются символ Олимпиады, название и количество дней до начала. До начала Всемирный зимних игр Специальной олимпиады остается 200 дней.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Казань уже практически готова к принятию игр. К осени в эксплуатацию введут новый биатлонный комплекс, где будет проводиться часть соревнований.

Он отметил, что стелу Всемирных зимних игр открыли спустя ровно 8 лет со старта Универсиады 2013 года, которая также проходила в столице Татарстана, передает пресс-служба Минспорта РТ.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В программу игр попали 7 видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.

В конце марта оперная певица Аида Гарифуллина стала послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады-2022 в Казани.



Татьяна Леухина