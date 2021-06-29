В Казани за обман покупателей иномарок Skoda отдали под суд основателя холдинга «Сапсан»

Фото: «Реальное время»

На скамью подсудимых Советского райсуда Казани отправлен бывший владелец автохолдинга «Сапсан» («Таттранском») Ильдар Зиннуров. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенническом хищении средств 23 клиентов с ущербом свыше 10 млн рублей.



Потерпевшими признаны жители Татарстана, которые еще в 2012-м внесли деньги по договорам купли-продажи и поставки автомобилей Skoda в салоне Зиннурова. И не дождались своих машин либо возврата денег.

Дело расследовалось восемь лет, 16 раз приостанавливалось и дважды прекращалось.

Вину подсудимый не признает. На предварительных слушаниях он просил вернуть дело прокурору, но суд с этим не согласился.

Тем временем в арбитраже РТ прекратили дело о личном банкротстве Зиннурова, освободив его от выплат кредиторам 1 млрд рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».