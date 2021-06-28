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Подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море

03:31, 28.06.2021

В Минобороны РФ сообщили, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море.

«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», — цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.

Испытания будут проходить 20 дней. Подлодка Б-602 «Магадан» была заложена 1 ноября 2019 года, а спущена на воду 26 марта 2021 года.

1 июня в пункт постоянного базирования в Мурманской области прибыла атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М».

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество
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