Подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море
В Минобороны РФ сообщили, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море.
«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», — цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.
Испытания будут проходить 20 дней. Подлодка Б-602 «Магадан» была заложена 1 ноября 2019 года, а спущена на воду 26 марта 2021 года.
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