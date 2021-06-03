В соцсетях сообщили о посадке вертолета в районе поселка Тарловка в РТ — в МЧС это не подтвердили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

ГУ МЧС РФ по РТ опровергло информацию об авиапроисшествии в поселке Тарловка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили «Реальному времени», в соцсетях начало распространяться видео о посадке вертолета в районе поселка. Очевидец снял его издалека.

«К настоящему времени информации об авиапроисшествиях в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ не поступало», — говорится в сообщении.

В марте очевидцы засняли посадку вертолета посреди поселка прямо на дороге в Лаишевском районе РТ.

