В соцсетях сообщили о посадке вертолета в районе поселка Тарловка в РТ — в МЧС это не подтвердили
ГУ МЧС РФ по РТ опровергло информацию об авиапроисшествии в поселке Тарловка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили «Реальному времени», в соцсетях начало распространяться видео о посадке вертолета в районе поселка. Очевидец снял его издалека.
«К настоящему времени информации об авиапроисшествиях в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ не поступало», — говорится в сообщении.
В марте очевидцы засняли посадку вертолета посреди поселка прямо на дороге в Лаишевском районе РТ.
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