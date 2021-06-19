Пропавшую в Нижегородской области студентку из США нашли убитой

Сегодня в ходе поисковой операции в Нижегородской области нашли тело американской студентки, 34-летней Кетрин Сироу. Она училась в университете на юриста и приехала из Калифорнии — об этом сообщил «РИА Новости» координатор поисково-спасательного отряда, помогавшего искать пропавшую. Как сообщает Следком РФ, по данным следствия, вечером 15 июня, около 18.30, она вышла из дома в городе Бор, в котором жила, и уехала в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. Транспортное средство, которое увезло девушку, пока не установлено. С тех пор никто не знал, где она.

18 июня уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения иностранной гражданки (ч. 1 ст. 105 УК РФ), было передано из СУ СК РФ по Нижегородской области в центральный аппарат. Следователи ГСУ СК РФ продолжают расследование.

По подозрению в убийстве следователи СК при взаимодействии с региональным ГУ МВД задержали жителя Борского района Нижегородской области 1977 года рождения. Он уже был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Подозреваемый сотрудничает со следствием. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения.

Людмила Губаева