Майнеры скупили четверть всех новых видеокарт в 2021 году

По данным аналитической фирмы Jon Peddie Research, около 25% всех выпущенных видеокарт с начала 2021 года достались криптовалютным фермерам. 15 июня Jon Peddie Research опубликовала отчет о влиянии майнинга на продажи игровых видеокарт.

Так, по сведениям компании, за первые три месяца майнеры скупили примерно 700 тысяч игровых видеокарт, потратив около $500 млн, если переводить в денежный эквивалент.

Помимо роста цен на видеокарты, из-за майнинга поднимаются цены и на другие комплектующие — графическую память и конденсаторы. Рост цен на некоторые товары доходит до 70%.

Источник: Jon Peddie Research

Например, цена на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti достигает 1200$ за штуку. Поэтому покупка новых видеокарт сегодня по-прежнему недоступна для большинства геймеров в России.