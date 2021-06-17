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Майнеры скупили четверть всех новых видеокарт в 2021 году

18:24, 17.06.2021
Майнеры скупили четверть всех новых видеокарт в 2021 году
Фото: bitgid.com

По данным аналитической фирмы Jon Peddie Research, около 25% всех выпущенных видеокарт с начала 2021 года достались криптовалютным фермерам. 15 июня Jon Peddie Research опубликовала отчет о влиянии майнинга на продажи игровых видеокарт.

Так, по сведениям компании, за первые три месяца майнеры скупили примерно 700 тысяч игровых видеокарт, потратив около $500 млн, если переводить в денежный эквивалент.

Помимо роста цен на видеокарты, из-за майнинга поднимаются цены и на другие комплектующие — графическую память и конденсаторы. Рост цен на некоторые товары доходит до 70%.

Источник: Jon Peddie Research

Например, цена на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti достигает 1200$ за штуку. Поэтому покупка новых видеокарт сегодня по-прежнему недоступна для большинства геймеров в России.

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