Майнеры скупили четверть всех новых видеокарт в 2021 году
По данным аналитической фирмы Jon Peddie Research, около 25% всех выпущенных видеокарт с начала 2021 года достались криптовалютным фермерам. 15 июня Jon Peddie Research опубликовала отчет о влиянии майнинга на продажи игровых видеокарт.
Так, по сведениям компании, за первые три месяца майнеры скупили примерно 700 тысяч игровых видеокарт, потратив около $500 млн, если переводить в денежный эквивалент.
Помимо роста цен на видеокарты, из-за майнинга поднимаются цены и на другие комплектующие — графическую память и конденсаторы. Рост цен на некоторые товары доходит до 70%.
Например, цена на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti достигает 1200$ за штуку. Поэтому покупка новых видеокарт сегодня по-прежнему недоступна для большинства геймеров в России.СпортКиберспортЭкономикаФинансыИнвестицииТехнологииITТелекоммуникацииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым