Экс-форвард «Салавата Юлаева» Солодухин стал игроком «Спартака»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.
Хоккеист подписал двухлетний контракт с «красно-белыми».
В прошедшем сезоне Солодухин сыграл в 51 матче, в которых набрал 7 (4+3) очков. Всего за «Салават Юлаев» он выступал на протяжении четырех последних лет, после того как перебрался туда из казанского «Ак Барса».
Напомним, ранее СМИ раскрыли зарплаты всех хоккеистов «Салавата Юлаева» на следующий сезон.СпортХоккей Башкортостан
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