Хуснуллин: объем выдачи ипотеки в России по сравнению с 2020 годом может сократиться на 20—30%

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что объем выдачи ипотеки в стране по сравнению с 2020 годом может сократиться на 20—30%.



Он напомнил, что первоначально программа льготной ипотеки предусматривала ставку в 6,5% при инфляции в стране в 4%. «Сегодня у нас инфляция 5,5%, а ипотека — 7%. То есть для тех, кто сегодня берет, это все равно выгоднее за счет инфляции», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Ажиотажного спроса на льготную ипотеку уже может и не быть, считает вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года для всех регионов по ставке 7%.

Сам Хуснуллин весной заявлял, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%. В апреле к ее годовщине он подвел итоги ее реализации, напомнив, что программа была принята в период пандемии как мера поддержки.

Татьяна Демина