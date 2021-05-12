Трагедия в казанской школе: суд арестовал стрелка на два месяца

22:07, 12.05.2021 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Советский райсуд Казани заключил под стражу Ильназа Галявиева, расстрелявшего из ружья школьников и сотрудников 175-й гимназии. В результате нападения девять человек погибли, еще 23 получили ранения. Суд удовлетворил ходатайство следственного комитета об аресте стрелка на 2 месяца. Обвиняемый не возражал против меры пресечения и полностью признал свою вину.


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