Трагедия в казанской школе: суд арестовал стрелка на два месяца

Советский райсуд Казани заключил под стражу Ильназа Галявиева, расстрелявшего из ружья школьников и сотрудников 175-й гимназии. В результате нападения девять человек погибли, еще 23 получили ранения. Суд удовлетворил ходатайство следственного комитета об аресте стрелка на 2 месяца. Обвиняемый не возражал против меры пресечения и полностью признал свою вину.
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