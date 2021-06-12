Кастань и Кузяев не смогли продолжить игру после столкновения головами

Футболисты сборной Бельгии и России Тимоти Кастань и Далер Кузяев не смогли доиграть матч из-за травм. Оба были заменены по ходу первого тайма.

Игроки получили повреждения после столкновения головами в середине первого тайма. Кастань был сразу заменен, Кузяев вернулся на поле, но в итоге не смог доиграть матч.

Счет к тому моменту был уже открыт. На 10-й минуте встречи гол забил форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, воспользовавшийся ошибкой защитников сборной России. После произведенных замен бельгийцы забили второй раз — 2:0.

Напомним, ранее матч между Данией и Финляндией был прерван в конце первого тайма из-за критической медицинской ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.