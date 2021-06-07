В МИД заявили, что санкции против России останутся навсегда

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что России надо готовиться к новым санкциям против страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также он добавил, режим санкций Запада в отношении Москвы останется навсегда, необходимо быть реалистами.

«Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, «открутить» назад будет невозможно», — сказал Панкин на парламентских слушаниях.

Кроме того, он отметил, что основная цель санкций — это ослабление единства российского народа. Замглавы МИД РФ сказал, что все санкции нелегитимные и вводились под зыбкими фактами.

В апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Алексей Нечаев