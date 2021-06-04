Следком по Татарстану считает, что в нападении собак на ребенка на Лебяжьем виноваты чиновники

Следственные органы считают, что нападение бездомных собак на ребенка на озере Лебяжьем произошло из-за того, что чиновники допустили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

«Неустановленными должностными лицами администрации города Казани, Главного управления ветеринарии республики и др. были допущены нарушения норм действующего законодательства, предписывающего своевременно проводить мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Обстоятельства произошедшего выясняются.



Инцидент произошел вчера вечером возле озера Лебяжьего. Семья из другого региона арендовала домик у озера. Животные напали на 7-летнего мальчика, когда они возвращались с прогулки. Ребенок госпитализирован в больницу со множественными ранами головы, верхних и нижних конечностей, туловища, грудной клетки, шеи. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

Ольга Плешкова