Новости общества

14:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком по Татарстану считает, что в нападении собак на ребенка на Лебяжьем виноваты чиновники

12:21, 04.06.2021 6
Следком по Татарстану считает, что в нападении собак на ребенка на Лебяжьем виноваты чиновники
Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы считают, что нападение бездомных собак на ребенка на озере Лебяжьем произошло из-за того, что чиновники допустили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

«Неустановленными должностными лицами администрации города Казани, Главного управления ветеринарии республики и др. были допущены нарушения норм действующего законодательства, предписывающего своевременно проводить мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел вчера вечером возле озера Лебяжьего. Семья из другого региона арендовала домик у озера. Животные напали на 7-летнего мальчика, когда они возвращались с прогулки. Ребенок госпитализирован в больницу со множественными ранами головы, верхних и нижних конечностей, туловища, грудной клетки, шеи. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    "Неустановленными должностными лицами администрации города Казани..." Всё верно. Надо установить теперь и наказать по всей строгости. Уже не первый случай.
    Ответить
    Анонимно 04 июн
    Именно в Казани первый. И надеюсь последний.
    Но с другой стороны, что если службой отлова реально была выполнена их работа, но возвращение собак с бирками не особо помогло ситуации?
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    Эти люди в погонах лучше бы уж помалкивали курам на смех... А кто принял закон, от которого по всей стране собак расплодилось - Казань, Челны, Нурлат, Зеленодольск, Лениногорск. Так может, что-то системно сбилось? При попустительстве СК
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    В любом случае нужна проверка и выяснить, какие именно собаки напали. А то вдруг они были стерилизованы и с бирками в ухе, тогда что?
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    закрытый питомник - никаких прогулок на улице
    Ответить
  • Анонимно 04 июн
    Да вот уже опять пишут, на некоторых сайтах, что виноваты люди. Как будто ребенок сам лично собак подкармливал и разводил, поэтому и поплатился. у нас видимо коллективная ответственность введена, раз такие глупые объяснения постоянно исходят от чиновников. Ни кто не будет рассматривать были ли на собаках чипы или нет, кто прикармливает их и на какой территории, людей не должно интересовать. Собак не должно быть на улицах городов и сел (не бродячих не домашних) без присмотра, это очевидно. Есть кучу других стран где собак нет и их там усыпляют, если нет желающих отвечать и выгуливать там где надо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем